Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19 vaka sayısı 500'ü aştı

Kıbrıs Rum kesiminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 500'ü geçti.

08.04.2020 19:08 | Son Güncelleme: 08.04.2020 19:08
Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19 vaka sayısı 500'ü aştı
Kıbrıs Rum kesiminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 500'ü geçti.
Rum basınında yer alan habere göre, Rum kesimi Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan testler sonucunda 32 yeni pozitif vakanın görüldüğünü ve toplam sayının 526'ya ulaştığını açıkladı. Rum kesiminde bugüne kadar 14 bin 273 test yapıldığı da kaydedildi.
Kıbrıs Rum kesiminde ilk Kovid-19 vakası 9 Mart'ta tespit edilirken, 12 kişi virüs sebebiyle yaşamını yitirdi.
KKTC'de vaka sayısı 95'e ulaştı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı açıklamada, bugün toplam 178 test yapıldığını ve 1 pozitif vaka tespit edildiğini belirtti. Pilli, KKTC'de toplam vaka sayısının ise 95'e yükseldiğini söyledi.
Bugüne kadar toplamda 3 bin 424 test yapıldığını aktaran Pilli, 44 kişinin taburcu edildiğini, 48 kişinin tedavisinin devam ettiğini ve yoğun bakımda bulunan bir kişinin ise durumunun stabil olduğunu belirtti.
KKTC'de Kovid-19 sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Kıbrıs, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19 vaka sayısı 500'ü aştı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu Haberler
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu
Bağcılar’da karantina apartmanında 16 kişiden 10’unda korona çıktı Haberler
Bağcılar'da karantina apartmanında 16 kişiden 10'unda korona çıktı
Cumhurbaşkanlığı kararıyla İşten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor Haberler
Cumhurbaşkanlığı kararıyla İşten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor
İtalya’da korona ölümlerindeki düşüş devam ediyor: 24 saatte 542 ölü Haberler
İtalya'da korona ölümlerindeki düşüş devam ediyor: 24 saatte 542 ölü
Prof. Dr. Ali Demirsoy’dan tepki çeken sözler: Korona hastalarını öldürmeliydik Haberler
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan tepki çeken sözler: Korona hastalarını öldürmeliydik
Çöpten hurda toplayan kişiye koronavirüs cezası Haberler
Çöpten hurda toplayan kişiye koronavirüs cezası
Trump’ın en büyük rakibi başkanlık yarışından çekildi Haberler
Trump'ın en büyük rakibi başkanlık yarışından çekildi
Esnaftan örnek davranış! ’Biz bize yeteriz’ deyip veresiye defterini yırttı Haberler
Esnaftan örnek davranış! "Biz bize yeteriz" deyip veresiye defterini yırttı

Son Dakika Güncel Haberleri

20:11: "Afyonkarahisar-öğrenci el ele sağlıklı ve güçlü gelecek günlere" kampanyası - Haber 20:09: Sivas'ta öğretmenlerden koronavirüs türküsü - Haber 20:09: Karabük'te 2 mahalle karantinaya alındı - Haber 20:08: Çankırı'da kaçak saç tıraşına polis baskını - Haber 20:08: Sakarya'da iki kardeş kumbaralarındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 20:00: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi - Haber 19:17: Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik - Haber 19:15: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi - Haber 19:06: Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası - Haber 18:53: "Biz bize yeteriz" diyen esnaf veresiye defterini yırtıp attı - Haber 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü - Magazin