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Kıbrıs Rum yönetimi, Doğu Akdeniz'deki yeraltı kaynakları için Lahey'e başvurdu

Türkiye ile Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları nedeniyle uzun süredir gerginlik yaşayan Rum yönetimi, 'Doğu Akdeniz'deki yeraltı zenginliklerini koruma altına almak için Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu.

05.12.2019 11:59 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:59Kıbrıs Rum yönetimi, Doğu Akdeniz'deki yeraltı kaynakları için Lahey'e başvurdu

ile Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları nedeniyle uzun süredir gerginlik yaşayan Rum yönetimi, 'Doğu Akdeniz'deki yeraltı zenginliklerini koruma altına almak için 'deki Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu.

Açıklamayı Güney Kıbrıs'ta düzenlenen bir enerji konferansında konuşan Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis yaptı.

Doğu Akdeniz'deki durumu Lahey'e taşıkdıklarını söyleyen Anastasiadis, 'bölgelerindeki' haklarını koruma altına almak için hukuki tüm yollara başvurduklarını belirtti. Anastasiadis, "Egemen haklarımızın korunmasında öngörüyoruz. 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemen haklarını korumak için her yasal silahı, her uluslararası forumu, her uluslararası örgütü kullanacağımızı söyledik" dedi.

ATİNA'DAKİ ELÇİLİK KABUL ETMEDİ

Rum lider, Lahey'e başvuru ile ilgili Atina'daki Türkiye Büyükelçiliği'ne bildirim yapmaya çalıştıklarını ama başarılı olamadıklarını ifade etti. Anastasiadis, ilgili dosyanın Türkiye'ye başka yollarla gönderildiğini söyledi.



Doğu Akdeniz, Türkiye, Lahey, Dünya

Kaynak: DHA

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