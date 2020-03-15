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Kıbrıs Rum yönetimi, tüm sınır kapılarını kapattı

KIBRIS Rum yönetimi koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kuzey ile güney arasındaki geçişleri sağlayan tüm sınır kapılarını kapatma kararı aldı.

15.03.2020 13:08 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:08
Kıbrıs Rum yönetimi, tüm sınır kapılarını kapattı

KIBRIS Rum yönetimi koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kuzey ile güney arasındaki geçişleri sağlayan tüm sınır kapılarını kapatma kararı aldı. Kuzey ile güney arasında 2004 yılından beri açık olan sınır kapıları, 16 yıl sonra ilk kez kapanmış oldu.

Rum yönetimi, Güney Kıbrıs'ta koronavirüs teşhisi konulan vaka sayısının 31'e çıkmasının ardından; kuzey ile güney arasında geçişleri sağlayan tüm sınır kapılarını 30 Mart'a kadar kapatma kararı aldı. Rum yönetimi, güneye geçişlere sadece Güney Kıbrıs'ta yaşayanlara izin verileceğini duyurdu.

Rum yönetimi, Kıbrıs'ta bulunan 9 sınır kapısından 4'ünü, Ada'da koronavirüs vakalarının ortaya çıkmasından önce kapatmıştı.

Kuzey ile güney arasında 2004 yılından beri açık olan sınır kapıları, 16 yıl aradan sonra ilk kez kapanmış oldu.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Güney Kıbrıs, Kıbrıs, Dünya

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