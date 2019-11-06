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Kıbrıs Rum yönetiminden mülteci akışını engellemek için yasa teklifi

Kıbrıs Rum yönetimi, Ada'ya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC) hava ve deniz limanlarından giriş yapan üçüncü ülke vatandaşlarının Güney'e geçmesini önlemek için yasa teklifi hazırladı.

06.11.2019 10:12 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:12Kıbrıs Rum yönetiminden mülteci akışını engellemek için yasa teklifi
Kıbrıs Rum yönetimi, Ada'ya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC) hava ve deniz limanlarından giriş yapan üçüncü ülke vatandaşlarının Güney'e geçmesini önlemek için yasa teklifi hazırladı.

Kıbrıs Rum yönetimi, Güney'e mülteci akışını engellemek için Yeşil Hat Tüzüğü'nün uygulama kurallarında değişiklik yapacak. Konuyla ilgili olarak hazırlanan teklif, bugün Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis tarafından Bakanlar Kurulu'na sunulacak. KKTC'den gelen vatandaşların sorun olduğunu ifade eden Petridis, binlerce olmasa bile, yüzlerce üçüncü ülke vatandaşının Rum tarafına geldiğini ve kontrol yapılmaksızın Schengen vizesi aldığını savundu. Petridir bunun Yeşil Hat pratiğinden yararlanan mültecilerin yeni güzergahlarından biri olduğunu öne sürdü. Perdikis bugün Afrika ve Asya ülkelerinden yaşanan bu mülteci akışının, Yeşil Hat Tüzüğü'nün ihdas edildiği 2004'te olmadığını, bu ülkelerden gelen kişilerin Türkiye üzerinden KKTC'ye geldiğini ileri sürdü.


- Karahasan

Kıbrıs, Dünya

Kaynak: DHA

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