04 Nisan 2019, 19:02
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Kıbrıs Şehidinin Babası Toprağa Verildi

Kıbrıs Şehidinin Babası Toprağa Verildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hayatını kaybeden şehit babası Mustafa Şahin (89) toprağa verildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hayatını kaybeden şehit babası Mustafa Şahin (89) toprağa verildi.


1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatında şehit düşen Piyade Onbaşı Yusuf Şahin'in babası Mustafa Şahin'in cenazesi, Turgutlu Pazar Camisinde kılınan cenaze namazının ardından İzzetin Mahallesi kabristanlığında toprağa verildi.


Törene, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, Emniyet Müdürü Volkan Parıldar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammet Evren, komutanlıkta görevli askerler, polis memurları ve protokol üyeleri katıldı. Mustafa Şahin, Kıbrıs, Turgutlu, Güncel
Kaynak: AA