- Kıbrıs'ta Aralık ayında badem ağaçları çiçek açtı
GİRNE - KKTC'nin Girne şehrinde Aralık ayının ilk haftasında çiçek açan badem ağaçları görenleri şaşırttı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne şehrinde Aralık ayının ilk haftasında badem ağaçları çiçek açmaya başladı. Girne şehrine bağlı Alsancak köyünde bulunan genelde ilkbaharın gelmesiyle çiçek açan badem ağaçlarının havanın sürekli yağmurlu olmasına rağmen Aralık ayında çiçek açması görenleri şaşırttı.
Girne,Kıbrıs,Aralık
03 Aralık 2018 Pazartesi 10:54