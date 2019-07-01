01.07.2019 12:28
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Kıbrıs'ta bir kişi denizde boğuldu

Kıbrıs

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa ilçesinde yüzmek için denize giren Ali Mücahit Sırmacı, dalgalara kapılarak hayatını kaybetti.

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'>Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nin (KKTC) Gazimağusa ilçesinde yüzmek için denize giren Ali Mücahit Sırmacı, dalgalara kapılarak hayatını kaybetti.

Gazimağusa'da denize giren 59 yaşındaki Ali Mücahit Sırmacı, denizin aşırı dalgalı olması sonucu dalgalara kapılarak boğuldu. Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, boğulma tehlikesi geçiren 55 yaşındaki Sadık Akmermer'in ise görevliler tarafından kurtarıldığı belirtildi. Akmermer'in Gazimağusa Devlet Hastanesi 'nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındığı öğrenildi. - LEFKOŞA
Kaynak: İHA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti , Gazimağusa , Kıbrıs , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:10 Kula Cezaevi kapatıldı
14:10 'Dur' ihtarından kaçan sürücünün aracında uyuşturucu yakalandı
14:09 Otobüs beklediği duraktaki banka parmağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
14:07 Beşiktaş Meydanı'nda bir kadın denize düştü. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması devam ediyor.
14:06 Beşiktaş Meydanı'nda bir kadın denize düştü. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması devam ediyor.
14:05 Suriye'deki yangınlar Kilis'te paniğe neden oldu
14:03 Cadde ortasında alev alan otomobili çevredeki vatandaşlar söndürdü