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KKTC'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot hayatını kaybetti

Geçitkale Havaalanı yakınlarında saat 12.50 sıralarında, Hava Sporları Federasyonu'na ait bir eğitim uçağı düştü. 2 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

29.10.2019 14:47

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa ilçesinde bulunan Geçitkale Havaalanı yakınlarında eğitim uçağı düştü. Saat 12.50 sularında düşen eğitim uçağında bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

KKTC Hava Sporları Federasyonuna ait eğitim uçağının eğitim uçuşu yaptığı esnada henüz tespit edilemeyen bir nedenle Geçitkale Havaalanı pisti yakınlarında düştüğü belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

ÖLENLERİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin KKTC Hava Sporları Federasyonu'nda çalışan deneyimli pilot Serkan Özcezarlı ve Hakan Çetinkaya olduğu açıklandı.

Hakan Çetinkaya (Solda) - Serkan Özcezarlı (Sağda)

KKTC BAŞBAKANI TATAR'DAN AÇIKLAMA

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Geçitkale bölgesinde düşen eğitim uçağı ile ilgili yaptığı ilk açıklamada, "Eğitim uçağının düşmesi sonucu iki kardeşimizi kaybettiğimizi üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum" dedi.

KKTC'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot hayatını kaybetti

Çetinkaya, Polis, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


YORUMLAR (1)
FLY:EĞİTİM UÇAKLARINDA FAZLA KAZA OLUYOR, UÇUŞ OKULUNDA OKUYAN ÇOCUĞUMU BU YÜZDEN OKULDAN ALDIM. ALLAH RAHMET EYLESİN , SABIRLAR
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