Kıbrıs'ta geçişler kapandı, hasret çeken sınırdaki parka koştu

Kıbrıs'ta geçişler kapandı, hasret çeken sınırdaki parka koştuSefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA) - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Mart ayından bu yana KKTC'den Güney Kıbrıs'a geçişlerin durdurulması Türk ve Rum toplumunun arasında mağduriyetleri de...

12.06.2020 16:18 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:43
Kıbrıs'ta geçişler kapandı, hasret çeken sınırdaki parka koştu
Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA) - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Mart ayından bu yana KKTC'den Güney Kıbrıs'a geçişlerin durdurulması Türk ve Rum toplumunun arasında mağduriyetleri de beraberinde getirdi. Akrabalarından uzak kalan iki toplum Lefkoşa sınırındaki Yiğitler Burcu Park'ında bir araya gelerek tellerin arkasından hasret giderdi.
Mart ayından bu yana koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle KKTC'den Güney Kıbrıs'a geçişlerin durdurulması Türk ve Rum toplumunun arasında mağduriyetleri de beraberinde getirdi. Akrabalarından uzak kalan iki toplum Lefkoşa sınırındaki Yiğitler Burcu Park'ında bir araya gelerek tellerin arkasından hasret giderdi. O anlar Demirören Haber Ajansı'nın kamerasına takıldı. İki ülkeyi ayıran tellere, 'sizi özledim' yazan Kıbrıslı Türk ve Rumlar uzun süre karşılıklı şarkılar söyleyip, sohbet etti.
SINIRDAKİ PARKTA ÖZLEM GİDERDİLER
Sınırdaki parka gelerek, Rum Kesimi'ndeki arkadaşıyla hasret gideren bir kişi ise, "Koronavirüs nedeniyle Güney Kıbrıs'ta arkadaşlarım kaldı, teller ardında iletişim kuruyoruz. Bir birimizi özlüyoruz. Duygulandım, bu anı görünce" dedi. Öte yandan, Kıbrıs'ta kuzey ve güney arasındaki sınır kapılarının 1 Temmuz'da açılması bekleniyor. Kıbrıs’ta geçişler kapandı, hasret çeken sınırdaki parka koştu

Kaynak: DHA

Etiketler: Güney Kıbrıs, Koronavirüs, Kıbrıs, Güncel, Haber

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