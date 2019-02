Kıbrıs'ta 'Gsm Ve Elektrik'te Birleşme Adımı

Kaynak: DHA

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ( KKTC Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis , Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar'ın ara bölgedeki konutunda 3 saat süren bir görüşme yaptı.Akıncı ve Anastasiadis, 6 yıldır üzerinde çalışma yapılan Türk ve Rum tarafındaki GSM konuşmaları ve iki taraf arasındaki elektrik bağlantısı konusunda bir ilerleme sağladı. Buna göre yakın bir zamanda, Türk ve Rum GSM şirketleri İsviçre 'de ortak bir şirket ile yapacakları anlaşma ile hatların Ada'nın tamamında kullanılmasını sağlayacak.Kıbrıs'ta Türk hatları Güney 'de, Rum hatları ise Kuzey'de çalışmıyor. GSM'de birleşmeden sonra; Kıbrıslı Türk, Rum Kesimi'ne gitiğinde, oradaki bir operatör üzerinden konuşma yapacak. Rum GSM operatörü de Türk'ün yaptığı konuşmayı, KKTC'deki ilgili operatöre faturalandıracak. Aynı uygulama Kıbrıslı Rumlar için de geçerli olacak. Böylece iki taraftaki GSM hatları, Ada'nın tamamında kullanılacak.Kıbrıslı liderler GMS'nin dışında elektrik bağlantısında da önemli bir adım attı. Ada'da elektrik arızaları sırasında iki taraf arasında geçici olarak bağlanan şebekeler; sürekli bağlı kalacak şekilde düzenlenecek.SAMİMİ BİR ORTAMDA GEÇTİBasına kapalı şekilde yapılan görüşme sonrasında Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs ofisinden yapılan açıklamda, "Liderler samimi bir atmosferde yapıcı bir görüş alışverişi yaptılar. İki lider temel ilkeleri derinlemesine tartıştı. İki lider, Kıbrıslıların günlük yaşamlarını iyileştirmek amacıyla teknik komitelerin çalışmalarına yoğunlaşmasına karar verdi" denildi.KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, Cumhurbaşkanlığı'nda açıklama yaptı. Anastasiadis ile iki bölümde görüşme yaptılarını söyleyen Akıncı, "İkinci bölümde destanralizasyonla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Öncelikle güven yaratıcı önlemlerle ilgili sizlere verebileceğimiz sevindirici haberler var. Öncelikle elektrik şebekelerinin artık kalıcı olarak bağlantısı konusunda herhangi bir görüş kalmadı. Bu bağlantılar sürekli hale gelmektedir. Bunun getirdiği ciddi avantajlar vardır her iki taraf için de. Bir kere sistem büyümekte ve rahatlamaktadır. Çok ani sistem veya şebeke çökmesi gibi durumlar olmamaktadır" dedi.'ÖNEMLİ BİR ANLAŞMA'GSM anlaşması konusunda da Akıncı, "Üzerinde çalışılan cep telefonlarının her iki tarafta da kullanılabilir hale getirilmesi konusunda; Avrupa 'da konuşlu bir merkez üzerinden her iki taraftaki operatörlerin o merkezle yapması ve o merkez üzerinden iletişimin olanaklı hale gelmesi üzerinde mutabakat sağlandı, komite bu konuda çalışacak. Yakın bir gelecekte, Karpaz'a gelen bir Rum, Baf'a giden bir Türk evi ile olan irtibatını kaybetmeyecek. Dünyanın herhangi bir yerinden, Afrika 'nın en ücra noktasından Kıbrıs'la irtibatınız mümkün ama bir yarısından diğerine geçtiğinizde cebinizdeki telefon çalışmıyordu. Bunlar da artık mazide kalacak" diye konuştu.MAYINLAR DA TEMİZLENECEKAda'daki mayınlar konusunda da adımlar attıklarını söyleyen Akıncı, "Üçüncü konu mayınlar oldu. Her iki taraftan dokuzar adet mayın tarlasının temizlenmesiyle ilgili askeri yetkililerimizin çalışmasına karar verdik" dedi.RESİMLER İADE EDİLECEKKKTC Cumhurbaşkanı Akıncı şöyle devam etti; "Kuzey'de 1974'ten bu yana tutulan Kıbrıslı Rum ressamlara yönelik resimler var. Bu resimleri sahiplerine iade edeceğiz. Anastasiadis de bu memnuniyetle karşıladı. Kendilerinin de bir jesti oldu. Onlar da Kıbrıs Rum Radyo ve Yayın Kurumu'nda 1963 öncesine ait kayıtları bulunan Kıbrıslı Türk sanatçılara ait kayıtları bizlere iletecekler. Bugün üzerinde mutabakat sağladığımız her bir konunun önemli olduğuna inanıyorum. Kıbrıs'ta yaşayan tüm insanların, toplumların yaşam kalitesini arttırmaya dönük, güvenliklerini de, kültürlerini de ilgilendiren konular olduğunu değerlendiriyorum. Hayırlı olmasını temenni ediyorum."HAZİRAN'DAN ÖNCE HAREKETLİLİK YOKKıbrıs sorunun çözümü ile ilgili de açıklama yapan Akıncı, "AP seçimleri var, Güney Kıbrıs 'ta da var, Yunanistan 'da da erken genel seçimlerin aynı tarihlere çekilme ihtimali var, Türkiye 'de yerel seçimler var. Anastasiadis ayrıntılı bir sunum yaptı, görüşlerini aktardı. Biz de görüşlerimizi söyledik, değerlendirmesine bir görüşme oldu. Haziran'dan önce bir hareketlilik beklemiyorum" dedi. - Karahasan