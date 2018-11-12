Kıbrıs'ta Karşılıklı Yeni Kapılar Açıldı

12 Kasım 2018 Pazartesi 17:01



12 Kasım 2018 Pazartesi 17:01

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs, karşılıklı olarak Aplıç ve Derinya sınır kapılarını açtı.Kıbrıs'ta federal çözüme en fazla yaklaşılan dönem olarak nitelenen Annan Planı referandumundan 1 yıl önce, Kıbrıs Türk tarafının iyi niyet göstergesi olarak ilki 23 Nisan 2003'te açılan sınır kapılarına, bugün iki yeni kapı daha eklendi. Açılması için iki bölgeden sivil toplum kuruluşlarının da yıllardır uğraştığı Aplıç ve Derinya kapıları eş zamanlı olarak açıldı. Yapılan açılış törenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, yeni sınır kapılarını fırsat bilerek Kıbrıs Türk tarafına ziyarete gelen Rumlara çeşitli hediyeler verildi. Yeni açılan iki kapı ile birlikte KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarının sayısı 9'a yükseldi.(İHA)