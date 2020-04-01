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Kıbrıs'ta Kovid-19 vaka sayıları artmaya devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış sürüyor.

01.04.2020 19:06 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:06
Kıbrıs'ta Kovid-19 vaka sayıları artmaya devam ediyor
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış sürüyor.
KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı açıklamada, 488 test yapıldığını ve 7 yeni vakanın tespit edildiğini duyurdu.
Buna göre, KKTC'de görülen Kovid-19 vaka sayısı 77'ye yükseldi.
İlk vakanın 10 Mart'ta görüldüğü KKTC'de, şu ana kadar 2 Alman turist virüs sebebiyle yaşamını yitirdi.
Rum kesiminde 58 yeni vaka
GKRY'de ise son 24 saatte 58 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi ve "bu zamana kadarki en hızlı artış" olarak kayıtlara geçti.
Rum basınındaki habere göre, GKRY Sağlık Bakanlığı, 58 yeni vakanın yanı sıra 66 yaşındaki erkek bir hastanın da hayatını kaybettiğini duyurdu.
Böylece Rum kesimindeki toplam vaka sayısı 320'ye, can kaybı ise 9'a yükseldi.
GKRY'de ilk Kovid-19 vakası 9 Mart'ta tespit edilmişti.
Türkiye'nin desteğiyle sorun çözüldü
Öte yandan KKTC Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle iç piyasada süt tüketimindeki daralmadan dolayı yaşanan sıkıntının, Türkiye'nin desteğiyle aşıldığı belirtildi.
Salgın nedeniyle üretilen günlük 100 bin, aylık ise 3 milyon litrelik sütün pazarlanmasında sorunlar olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hükümetimizin girişimleri neticesinde, Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyle yapılan görüşmelerin ardından 3 milyon litre sütün işlenerek kaşar peyniri olarak Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine satılması karara bağlanmıştır. Süt üretiminde yaşanan sıkıntı, Tarım Kredi Kooperatiflerine 1 ay için 300 bin kilogram kaşar alımıyla aşılmıştır."
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, bu dönemde yardımlarını esirgemeyen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve Yardımcısı Fuat Oktay'a teşekkürlerini iletti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Güncel
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