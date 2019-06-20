Kıbrıs'ta tartışmaya neden olan görüşmenin fotoğrafı yayınlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile yaptığı, tartışmalara yol açan görüşmenin fotoğrafları yayınlandı.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile eşleriyle birlikte yaptığı yemekli görüşmenin yankıları sürüyor. Rum medyası tartışmalara yol açan görüşmenin fotoğrafını yayınladı. Fotoğrafta Özersay ile eşi Aliye Ummanel, Anastasiadis ile eşi Andri Anastasiadis ve Rum milletvekili Yannakis Musas birlikte görülüyor.



KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Özersay arasında krize neden olan görüşmeye Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'den de açıklama geldi. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis basın mensuplarının görüşmeyle ilgili sorusu üzerine, "4 Haziran'da eşimle akşam yemeğine katıldım. Sayın Özersay da eşiyle katıldı. Bu sosyal içerikli bir yemekti. Sonuç olarak tüm olay budur" açıklamasını yaptı. Basın mensuplarının yemekle ilgili KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın tepkisinin hatırlatılması üzerine Anastasiadis "Net bir şekilde sosyal içerikli olan bir olay söz konusu olduğunda, kimlerle birlikte yemek yiyip yemeyeceğim hususunda izin almam gerektiğini düşünmüyorum" diye konuştu.



Yemeği organize eden Rum milletvekili Musas da, eşleriyle birlikte yemek organizesi yaptıklarını belirtti ve "Yemek gizli değildi, sosyal içerikliydi" dedi.



KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Nereden ve kimden gelirse gelsin Cumhurbaşkanlığı'na ve halkın iradesine yapılan her saygısızlık karşılığını görecektir" ifadesini kullanmıştı.



KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay da, "Uzun süre müzakere masasında birlikte çalıştığım sırada tanıdığım Anastasiadis ile eşlerimizle birlikte bir araya gelmemiz kadar doğal bir şey yok" yanıtını vermişti. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA