16.06.2019 20:21
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Kıbrıs'ta yaz yağmurları araçları devirdi

Kıbrıs

Kıbrıs genelinde aniden başlayan yağış ve fırtına Lefkoşa'da araçların devrilmesine ve trafiğin aksamasına neden oldu.

Kıbrıs genelinde aniden başlayan yağış ve fırtına Lefkoşa'da araçların devrilmesine ve trafiğin aksamasına neden oldu.

Kıbrıs genelinde öğleden sonra aniden başlayan yağmurlar, ada genelinde etkili olmaya devam ediyor. Bilhassa Lefkoşa'nın Güney Kıbrıs'ta kalan bölgesinde yağan dolu ve fırtınalı yağmurla birlikte çıkan hortum, 4 aracın devrilmesine neden oldu.

Güney Lefkoşa'da birçok evi su basarken, bazı yollar da su altında kaldı. Sağanak yağış trafiğin de aksamasına neden oldu.

Meteoroloji Dairesi, Kıbrıs gelinde Perşembe gününe kadar yağışların yer yer sağanak veya gök gürültülü şeklinde süreceğini, hava sıcaklığının ise mevsim normalleri civarında seyredeceğini kaydetti. - LEFKOŞA
Kaynak: İHA
Güney Kıbrıs, Kıbrıs, Güncel

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