Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nde ilk Kovid-19 vakası

Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücünde (BMBG) görevli bir askeri personelde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

10.04.2020 19:50 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:50
Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nde ilk Kovid-19 vakası
Kıbrıs 'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücünde (BMBG) görevli bir askeri personelde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
BMBG'den yapılan yazılı açıklamada, BMBG'de görev yapan bir askeri personele Kovid-19 teşhisi konulduğu ve bu kişinin hafif semptomlar gösterdiği belirtildi.
Hastanın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından izole edildiği, yakın temasta bulunduğu kişileri belirlemek üzere çalışma başlatıldığı kaydedildi.
KKTC'de vaka sayısı 99'a yükseldi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli de yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan 275 testten 3'ünün pozitif çıktığını bildirdi.
Toplam vaka sayısının 99'a yükseldiğini belirten Pilli, bugüne kadar toplam 3 bin 890 test yapıldığı, 44 kişinin taburcu edildiğini ve 52 kişinin tedavisinin sürdüğünü ifade etti.
KKTC'de Kovid-19 sebebiyle 3 kişi yaşamını yitirdi.
Rum kesiminde vaka sayısı 600'e yaklaştı
Rum basınındaki haberlere göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 891 test sonucunda 31 yeni vakanın tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, Rum kesimindeki toplam vaka sayısının 595'e yükseldiği kaydedildi.
Rum kesiminde Kovid-19 nedeniyle 13 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Kıbrıs, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
Göğsümüzü kabarttı! ASELSAN’dan bir ihracat başarısı daha Haberler
Göğsümüzü kabarttı! ASELSAN'dan bir ihracat başarısı daha
DSÖ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti: Tüm dünyaya örnek olmalı Haberler
DSÖ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Tüm dünyaya örnek olmalı
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Haberler ›› Güncel ››Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nde ilk Kovid-19 vakası - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:12: Vali Yerlikaya'dan "Kavuşmamız Yakındır" içerikli video - Haber 21:12: İçişleri Bakanı Soylu, emniyet müdürleriyle video konferansla görüştü Açıklaması - Haber 21:08: Karabük'te Kovid-19 tedbirleri - Haber 21:08: Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri gönüllere dokunuyor - Haber 21:06: Fransa'da ölü sayısı 13 bin 197'ye ulaştı - Haber 20:34: Son dakika: İzolasyonun önemine dikkat çeken Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli - Haber 15:02: Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü - Magazin 11:12: Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin - Haberler