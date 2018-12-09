- (Özel) Kıbrıs
'tan ender vakitlerde görülen Toros Dağları
manzarasıyla şaşırttı
LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs'ta geçtiğimiz gün şiddetli yağışlardan sonra görülen Mersin
'deki Anamur
Dağları görenleri şaşırttı. Akdeniz
, Kıbrıs ile Türkiye
arasında denizden çok bir gölü andırıyor. KKTC
'de yılın belirli günlerinde ender vakitlerde gözüken Mersin'deki Toros Dağları, şahane görüntüsü ile Kıbrıs'ın ne kadar da ana vatana yakın olduğunu gösteriyor.
Anamur,Mersin,Toros Dağları,Kıbrıs
09 Aralık 2018 Pazar 09:45