09 Aralık 2018, 09:45
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Kıbrıs'tan Ender Vakitlerde Görülen Toros Dağları Manzarasıyla Şaşırttı

- (Özel) Kıbrıs'tan ender vakitlerde görülen Toros Dağları manzarasıyla şaşırttıLEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs'ta geçtiğimiz gün şiddetli yağışlardan sonra görülen Mersin'deki Anamur Dağları görenleri şaşırttı.

- (Özel) Kıbrıs'tan ender vakitlerde görülen Toros Dağları manzarasıyla şaşırttı

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs'ta geçtiğimiz gün şiddetli yağışlardan sonra görülen Mersin'deki Anamur Dağları görenleri şaşırttı.
Akdeniz, Kıbrıs ile Türkiye arasında denizden çok bir gölü andırıyor. KKTC'de yılın belirli günlerinde ender vakitlerde gözüken Mersin'deki Toros Dağları, şahane görüntüsü ile Kıbrıs'ın ne kadar da ana vatana yakın olduğunu gösteriyor. Anamur,Mersin,Toros Dağları,Kıbrıs
09 Aralık 2018 Pazar 09:45