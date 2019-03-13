Kıbrıs Türk Sanayi Odası İle Süresiz İşbirliği Anlaşması Yapıldı

Bu kapsamda geçtiğimiz hafta yavru vatan Kıbrıs'a giden Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası, K.K.T.C. Kalkınma Bankası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası işbirliğiyle Lefkoşa'da düzenlenen 'İş Geliştirme Forumu Kişisel Gelişim Eğitimi' ne katıldı ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası ile süresiz işbirliği protokolü imzaladı.

Kıbrıs Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, Silifke TSO Başkanı Nurettin Kaynar, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Temsilcileri ve İskenderun TSO Onursal Başkanı İzmir Demir Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Halil Şahin'in onur konuğuydu olarak katıldığı toplantıların moderatörlüğünü Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Silifke TSO Akademik DanışmanıDr MuhammetSaygın yaptı.

Kıbrıs dönüşü gazetemize bir açıklama yapan Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ercan Yıldırım; "Ekonomik ve Ticari ilişkileri geliştirmek içim İşletmeler Seviyesinde Karşılıklı İş Birliğini Geliştirerek, Ülkelerine katkıda bulunma arzusu içinde bulunan Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odamız ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası arasında MUTABAKAT ANLAŞMASI imzalanmıştır.

Her iki ülkede yürürlükte olan mevzuatlarla ilgili bilgi sağlama, üyeleri arasında ticareti teşvik etme, karşılıklı ticari etkinliklere üyelerinin katılmasına yardımcı olma, iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, üyeler arasında herhangi bir ticari anlaşmazlıklarda dostane bir şekilde çözüme kavuşturma konularında Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası bu anlaşma ile mutabıktırlar. Sınırsız süre ile geçerli olan bu anlaşmanın Taraflara, Üyelerimize, Bölgemize ve Ülkemize Hayırlı Olmasını diliyoruz." dedi.

Kaynak: Bültenler