Kıbrıs Türk Sanayi Odası'ndan Kayseri Ticaret Odası'na Ziyaret

29 Kasım 2018 Perşembe 16:31



29 Kasım 2018 Perşembe 16:31

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Candan Avunduk ve beraberindeki heyet, Kayseri Ticaret Odası'nı ziyaret ederek odalar arasındaki ilişkinin geliştirilmesi adına yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.Karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesi için istişarelerde bulunan ziyarette konuşan Başkan Gülsoy; Kıbrıs Ticaret Odası temsilcilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, ilişkilerin güçlendirilmesi adına atılan bu adımın devamını beklediklerini ifade etti.İki ülke arasında ihracat ve yatırım anlamında neler yapılabileceğine değinen Başkan Gülsoy; "Sizleri şehrimizde görmek bizleri mutlu etti. Kıbrıs'ın ülkemiz için önemi malumunuzdur. Bizler iş dünyası temsilcileri olarak ülke ekonomisine katkı sunmak için gayret göstermekteyiz. Bu nedenle karşılıklı görüşmelerin muhakkak faydası olacaktır. Ayrıca ikili görüşmelerde dostlukların da pekişeceğine inanıyorum. Her ülkenin de menfaatlerini gözeterek yeni ticari iş birliklerine imza atmalıyız. Dolaysıyla ülkelerin, şehirlerin birbirini daha yakından tanımaları gerekmektedir. Kıbrıs'tan ne alabilir, Kıbrıs'a ne satabiliriz bunu çok iyi araştırmamız lazım. Oda bünyemizde kurulan dış ticaret ofisimizde görevli Oda personelimiz, firma yetkililerimize bu konularda destek oluyor ve sorularını yanıtlıyor. Sizlerin de destek ofisimizden alacağı bilgiler doğrultusunda Kayseri'de neler yapılabileceğini daha yakından göreceğinize inanıyorum" diye konuştu.Misafirperverliklerinden dolayı Başkan Gülsoy'a teşekkür eden Kıbrıs Türk Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Candan Avunduk "Karşılıklı işbirliklerimizi geliştirmeliyiz. İşbirliklerimizi geliştirmek için sizden destek bekliyoruz. Bu kapsamda Kayseri Ticaret Odasını ve beraberinde Kayserili firmaları Kıbrıs'ta görmek bizi mutlu edecektir. Biz Kayseri'de neler yapabilir noktasında fikir ediniyoruz. İstiyoruz ki Kayserili firmalarımızda ülkemizde yapılacak yatırım olanaklarını yakından görsün. Oluşturacağınız heyet ile birlikte sizleri en yakın zamanda KKTC'ye davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ