Kıbrıs uçağında bomba ihbarı paniği

Bugün 06:54 sıralarında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek üzere piste doğru ilerleyen yolcu uçağında büyük bir panik yaşandı. Yolcular arasındaki bir kadının uçakta ve havaalanında bomba olduğu iddia etmesi üzerine ortalık karıştı.

"HAVAALANINDA BEŞ TANE BOMBA VAR"

Sabah'ın haberine göre, uçak tam kalkmak üzere piste doğru gelirken bir kadın bomba ihbarında bulundu. Yolcular tarafından çekilen videoda kadın diğer yolcular tarafından durdurulmaya çalışılırken "havaalanında beş tane bomba var" diye bağırdığı görülüyor.

Tahliye edilen uçakta arama yapılmaya başlandı.