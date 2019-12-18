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Kıbrıs uçağında panik anları

Sabiha Gökçen Havalimanından havalanmak üzere olan bir uçaktaki kadın yolcu, "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlayacağım" deyince paniğe neden oldu.

18.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:06
Sabiha Gökçen Havalimanından havalanmak üzere olan bir uçaktaki kadın yolcu, "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlayacağım" deyince paniğe neden oldu. Uçakta gergin anlar yaşanırken, kadını görevliler ve diğer yolcular durdurmaya çalıştı.
'a hareket etmek üzere piste doğru giden bir uçakta sabah saatlerinde panik yaşandı. Pegasus Havayollarına ait uçakta bulunan bir kadın yolcu, "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım. Havalimanında 5 tane bomba var" dedi. Kadın uçakta gerginliğe sebep olurken, şahsı görevliler ve uçaktaki diğer yolcular durdurmaya çalıştı.
O anlarsa uçaktaki yolcuların cep telefonu kameralarına yansıdı.
(İHA)
Kıbrıs uçağında panik anları

Sabiha Gökçen, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: İHA


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