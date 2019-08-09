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Kıbrıslı liderler bir araya geldi (3)

TÜRKİYE DOĞALGAZ ÇALIŞMALARINA SON VERMELİRum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Akıncı ile görüşmeye giderken gazetecilere açıklamalar yaptı.

09.08.2019 11:07 Kıbrıslı liderler bir araya geldi (3)

TÜRKİYE DOĞALGAZ ÇALIŞMALARINA SON VERMELİ

Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Akıncı ile görüşmeye giderken gazetecilere açıklamalar yaptı. "Yaşayabilir bir çözüm hedefindeyim" diyen Anastasiadis şöyle devam etti;

"Akıncı ile görüşmeye Kıbrıs'ta kabul edilebilir çözüme ulaşma niyetiyle gidiyorum. Kıbrıslı Rumlar yanında, Kıbrıslı Türklerin de endişelerini dikkate almalıyız. Ankara'nın tutumunu değiştirmesi lazım. Çözüme yardımcı olmak istiyorsa, iyi niyet göstermeli ve olumlu ortamı bozan yasadışı (doğalgaz çalışmalarına) faaliyetlerine son vermeli."

Cumhurbaşkanı Akıncı ise görüşmeye giderken açıklama yapmadı.



Nikos Anastasiadis, Kıbrıs, Dünya

Kaynak: DHA

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