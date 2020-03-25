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Kıbrıslı Türk, İngiltere'de koronavirüsten öldü

İNGİLTERE'de 63 yaşındaki Yıldıray Faik, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

25.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:40
Kıbrıslı Türk, İngiltere'de koronavirüsten öldü

İNGİLTERE'de 63 yaşındaki Yıldıray Faik, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Yıldıray Faik'in ölümünü kayınbiraderi Tunay Yunak sosyal medyadan açıkladı.

Sosyal medyada paylaşım yapan Tunay Yunak, "Arkadaşlar kayınbiraderimi İngiltere 'de kalp ameliyatı nedeniyle uzun süredir yattığı hastanede koronavirüs teşhisiyle kaybettik. Çok üzgünüz. İngiltere sağlık sisteminin acizliğini bir kez daha görmüş olduk" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, İngiltere, Yunak, Dünya

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