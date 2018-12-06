06 Aralık 2018, 20:46
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Kıbrıslı Türkler Çözümü Arıyor: Barış İçin Son Şans Mı?

Kıbrıs'ta Türkler arasında barış beklentisi hala canlı. Tıkanan müzakerelere ve enerji gerilimlerine rağmen Birleşmiş Milletler'in yeni girişimleri ve ada halkının barışa inancı, Kıbrıslı Türk siyasileri ve düşünürleri çözüm konusunda umutlandırıyor.

Kıbrıs'ta Türkler arasında barış beklentisi hala canlı. Tıkanan müzakerelere ve enerji gerilimlerine rağmen Birleşmiş Milletler'in yeni girişimleri ve ada halkının barışa inancı, Kıbrıslı Türk siyasileri ve düşünürleri çözüm konusunda umutlandırıyor. https://tr.euronews.com/2018/12/06/vi... Birleşmiş Milletler,Kıbrıs
06 Aralık 2018 Perşembe 20:46