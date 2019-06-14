14.06.2019 17:09
Haberler»3. Sayfa » Haber

Kibritle tüp kaçağı kontrolü faciaya yol açıyordu

Kibritle tüp kaçağı kontrolü faciaya yol açıyordu

Bartın'da tüp kaçağını kibritle kontrol eden yaşlı adam faciaya neden oluyordu.

Bartın'da tüp kaçağını kibritle kontrol eden yaşlı adam faciaya neden oluyordu.

Edinilen bilgilere göre, Bartın merkeze bağlı Mekeçler köyünde yaşayan 70 yaşındaki Ali Özbay evinde kullandığı tüpün gaz kaçırdığından şüphelendi. Tüpü evin salonuna getiren Özbay, kaçak olup olmadığını kibriti ateşleyerek kontrol etmek istedi. Özbay'ın kibriti ateşlemesiyle beraber tüp alev aldı. Büyük panik yaşayan Özbay ve ailesi alev alan tüpü güçlükle bahçeye çıkardı. Bu sırada Özbay'ın vücudunda yanıklar oluştu.

Tüpün alev aldığı sırada itfaiye ekiplerine haber verilirken, olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye erleri evde gerekli kontrolleri yaptıktan sonra bölgeden ayrıldı. - BARTIN
Kaynak: İHA
İtfaiye, Bartın, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:25 Başarılı öğrenciler ödüllendirildi
17:25 Gökçeada'nın köylerinde çöplerin toplanmadığı iddiası
17:25 Orient Queen isimli kruvaziyer, Marmaris'e 90 yolcuyla geldi
17:25 Beşiktaş, Ajdin Hasic'i kadrosuna kattı!
17:24 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ATATÜRK HAVALİMANI'NDA AÇIKLAMA YAPTI
17:24 DHA DIŞ - Baskına giden Ukrayna polisini şaşkına çeviren muhasebeci
17:24 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ATATÜRK HAVALİMANI'NDA AÇIKLAMA YAPTI