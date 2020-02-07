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Kibyra Antik Kenti, beyaza büründü

BURDUR'un Gölhisar ilçesinde bulunan Kibyra Antik Kenti, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

07.02.2020 09:51 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:51Kibyra Antik Kenti, beyaza büründü

BURDUR'un ilçesinde bulunan Kibyra Antik Kenti, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru başkanlığında, 2006 yılından bu yana kazı çalışmalarının yürütüldüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2016 yılı için UNESCO Dünya Miras Merkezi'ne yapılan başvuru sonucu UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kabul edilen Kibyra Antik Kenti, kar yağışıyla beyaza büründü. Antik kent, kar manzarası fotoğraflandı.



Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Arkeoloji, Gölhisar, Güncel

Kaynak: DHA

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