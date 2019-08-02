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Kiçir köyüne çocuk parkı müjdesi

Kütahya'nın Simav ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki, bin 70 rakımlı, uluslar arası Kafkas dernekleri tarafından yılın örnek köyü seçilen ve ekonomik kalkınma projelerinin hazırlandığı Kiçir Köyü Muhtarlığı, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim ve ilçe protokolünü misafir etti.

02.08.2019 10:55 Kiçir köyüne çocuk parkı müjdesi
Kütahya'nın Simav ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki, bin 70 rakımlı, uluslar arası Kafkas dernekleri tarafından yılın örnek köyü seçilen ve ekonomik kalkınma projelerinin hazırlandığı Kiçir Köyü Muhtarlığı, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim ve ilçe protokolünü misafir etti.

Kiçir Köyü Muhtarı Rauf Buhan tarafından, köyün su kaynaklarından birinin Yağıllar köyüne içme suyu desteği olarak verileceği sözünü takdirle karşılayan Kaymakam Halim, Kiçir köyünün çocukları için bir çocuk parkı yapılacağını ifade etti. Halim " İlçemizin çalışkan insanlarının yaşadığı Kiçir köyümüz hak ettiği tüm yatırımları aldı. Bu gün, komşu Yağıllar köyüne verilecek su desteği sözü bizleri duygulandırdı. Kiçir köyü Muhtarı Rauf Buhan ve Koopretif Başkanı Fuat Çetinkaya'ya bu davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Kiçir köyünün çocukları için bir çocuk parkı yapılacağı müjdesini veriyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya, Simav, Güncel

Kaynak: İHA

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