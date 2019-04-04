Kick Boks Antrenörü, 4 Sporcu Kıza Cinsel İstismardan Tutuklandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, kick boks antrenörü Yavuz Ö., özel ders verdiği 14 ve 17 yaşları arasındaki 4 sporcu kız çocuğuna farklı tarihlerde cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Şüphelinin başka bir olayda aynı suçtan tutuksuz yargılandığı öğrenildi.

Olay, Yavuz Ö.'nün sahibi olduğu spor salonuna giden sporcu kızlardan birinin, yaşadığı cinsel istismar olayını arkadaşına anlatmasıyla ortaya çıktı. Benzer durumun kendi başına da geldiğini söyleyen diğer kız ve arkadaşı, olayı ailelerine anlattı. Aileler, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Yavuz Ö.'nün gözaltına alınması ve olayın duyulması üzerine 18 yaşından büyük iki kız sporcu da çocukken Yavuz Ö.'nün cinsel istismarına uğradıklarını ileri sürerek şikayetçi oldu. Mağdur çocuklar, pedagog ve avukatları eşliğinde verdikleri ifadede, şüpheli Yavuz Ö.'nün, özel ders verme bahanesiyle kendilerini spor salonuna çağırdığını ve cinsel istismarda bulunduğu ileri sürdü.

TUTUKLANDI

Şüpheli Yavuz Ö. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, kendisine iftira atıldığını savundu. Yavuz Ö., ifadesinde, bir spor dalında federasyon başkanlığına aday olduğunu, çocukların kendisini spor kariyerini bitirmek isteyen kişiler tarafından yönlendirilerek, iftiraya maruz kaldığını iddia etti. Geçen pazar günü savcılık sorgusunun ardından, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İSTİSMARDAN YARGILANIYOR

Öte yandan, Yavuz Ö. hakkında, 2016 yılında da bir çocuğun cinsel istismar suçlamasıyla şikayette bulunduğu, savcılığın iki kez delil yetersizliğinden takipsizlik kararı verdiği; ancak avukatın itirazı üzerine dava açıldığı ortaya çıktı. Yavuz Ö.'nün bu davada tutuksuz yargılandığı öğrenildi.

Kaynak: DHA