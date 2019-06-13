13.06.2019 17:27
Haberler»“genel“ » Haber

Kick-Boks Dünya ve Avrupa Şampiyonu, düğünü bırakıp gelinle boks yaptı

Kick-Boks Dünya ve Avrupa Şampiyonu, düğünü bırakıp gelinle boks yaptı Kick-Boks Dünya Şampiyonu, gelin olan eşinin yumruklarından kendisini koruduKASTAMONU - Kick-Boks Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu bulunan damat, düğün merasiminde eşinin yumruklarından kendisini korudu.

Kick-Boks Dünya ve Avrupa Şampiyonu, düğünü bırakıp gelinle boks yaptı
Kick-Boks Dünya Şampiyonu, gelin olan eşinin yumruklarından kendisini korudu
KASTAMONU - Kick-Boks Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu bulunan damat, düğün merasiminde eşinin yumruklarından kendisini korudu. Şampiyon damat, düğünü bırakıp eşi olan gelinle boks yaptı.
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yüksek Lisans öğrencisi aynı zamanda Kick-Boks Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu bulunan Eldar Elizade, görkemli bir düğün merasimiyle dünya evine girdi. Aslen Azerbaycanlı olan ve Azerbaycan Kick-Boks Milli Takımının Antrenörlüğünü yapan Eldar Elizade, kendisi gibi aynı branşla ilgilenen ve antrenör olan Fatma Silahtarlıoğlu ile dünya evine girdi.
Düğün merasimi sırasında Kick-Boks Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu bulunan Eldar Elizade, eğlenceyi bırakıp eşi Kick-Boks Anterönürü Fatma Silahtarlıoğlu ile boks yaptı. Eşine Fatma Silahtarlıoğlu'nun yumruklarına karşı Elizade, kendisini korumaya çalıştı. Renkli görüntülerin yaşandığı bu anı ise düğüne katılanlar cep telefonlarıyla görüntüleyerek ölümsüzleştirdi.
Elizade, sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu özel günümüzde bizi yalnız bırakmayıp şahitlik eden değerli büyüklerimize ve dostlarımıza cani gönülden çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Uzakta olup ta katılamayan abilerim ve dostlarım, bizleri unutmayıp yollamış olduğunuz hediyelerden dolayı sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.Kick-Boks Dünya ve Avrupa Şampiyonu, düğünü bırakıp gelinle boks yaptı
Kaynak: İHA
Avrupa, Genel

Son Dakika Haberleri
18:38 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Gerekli çalışmalar yapılıyor. Herhangi bir sorun yok"
18:37 İnce sesini koruması için hadım edilen erkek çocukları: Kadın sesli tenor kastratolar
18:37 Milletvekili Fendoğlu'da kayısın için birlik çağrısı
18:37 flaş//2
18:37 flaş//2
18:37 Galatasaray'dan Şeref Has için başsağlığı mesajı
18:36 Çağlayan'da yaşlı çift birbirlerini ev eşyasıyla yaraladı
18:36 Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi (1)
18:36 Borsada şehir endekslerinin değişimi
18:36 Borsada endekslerin değişimi
18:35 Marmaris Stadı'nda bakım çalışmaları başladı
18:34 Antalya'da umuma açık eğlence yerlerine kamera takma zorunluluğu
18:34 Bakan Kasapoğlu'ndan Şeref Has için taziye mesajı
18:34 Mustafa Denizli, İran'a geri döndü