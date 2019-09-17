Kick Boks Gençler Avrupa ikincisi oldu

Kick Boks Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Barış Gözütok ikinci oldu.



Macaristan'da yapılan Kick Boks Gençler Avrupa Şampiyonası'nda ilimiz sporcusu Barış Gözütok Avrupa ikincisi oldu. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kick Boks Antrenörü ve Milli Takım Kick Boks Antrenörü Aslan Doğan "Barış Gözütok uzun zamandır yapmış olduğu çalışmaların ardından ilimize Avrupa derecesi getirerek bizi gururlandırdı. Daha çok milli sporcu çıkarmamız için çalışmalarımız devam edecek. Ayrıca uluslararası derece elde etmek içinde elimizden geleni yapacağız. Yeter ki bu gençlerimize destek olunsun" dedi. - DÜZCE