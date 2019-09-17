Haberler » Spor » Haber

Kick Boks Gençler Avrupa ikincisi oldu

Kick Boks Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Barış Gözütok ikinci oldu.

17.09.2019 11:48Kick Boks Gençler Avrupa ikincisi oldu

Kick Boks Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Barış Gözütok ikinci oldu.


Macaristan'da yapılan Kick Boks Gençler Avrupa Şampiyonası'nda ilimiz sporcusu Barış Gözütok Avrupa ikincisi oldu. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kick Boks Antrenörü ve Milli Takım Kick Boks Antrenörü Aslan Doğan "Barış Gözütok uzun zamandır yapmış olduğu çalışmaların ardından ilimize Avrupa derecesi getirerek bizi gururlandırdı. Daha çok milli sporcu çıkarmamız için çalışmalarımız devam edecek. Ayrıca uluslararası derece elde etmek içinde elimizden geleni yapacağız. Yeter ki bu gençlerimize destek olunsun" dedi. - DÜZCE


Macaristan, Avrupa, Düzce, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
12:23 Altay'da kappel'in sırrı çalışmak
12:21 Galatasaray'ın Avrupa maçlarından sponsoru THY oldu
12:20 52 yıl önce maçta ölen Sivasspor taraftarlarını tek başına andı
12:19 250 NK Kupası Başlıyor
12:18 Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası
12:17 Ci group buca'ya eriş gelecek
12:15 Galatasaray Avrupa'da deplasman galibiyetine hasret kaldı