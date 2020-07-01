Kick boks sporcusu, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

Kick boks sporcusu, motosiklet kazasında yaşamını yitirdiBursa'da traktöre arkadan çarpan motosikletin sürücüsü kick boks sporcusu Ulaş Yaşar (28), hayatını kaybetti.

01.07.2020 09:34 | Son Güncelleme: 01.07.2020 09:40
Kick boks sporcusu, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi
Bursa'da traktöre arkadan çarpan motosikletin sürücüsü kick boks sporcusu Ulaş Yaşar (28), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Orhangazi'de Göl Yolu üzerinde meydana geldi. Orhangazi'de kick boks sporcusu olan ve birçok şampiyonada başarılar elde eden Ulaş Yaşar kendisine ait 26 B 7844 plakalı motosiklet ile Orhangazi yönüne giderken, önünde ilerleyen Musa Çilesiz (26) yönetimindeki 16 RAD 76 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada motosiklet alev alırken, Ulaş Yaşar ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, ağır yaralanan Ulaş Yaşar ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yaşar, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Evli ve 1 çocuk babası Ulaş Yaşar'ın ölüm haberi hastaneye akın eden ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Yaşar'ın eşi Zeynep Yaşar, sinir krizleri geçirdi.
Polis, traktör sürücüsü Musa Çilesiz'i gözaltına aldı. Kick boks sporcusu, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Orhangazi, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Haber
Haberler››3. Sayfa››Kick boks sporcusu, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

10:11: 'Futbolda şike kumpası' davası görülmeye devam edecek - Haberler 10:09: Afganistan'da sel 4 can aldı - Haberler 10:08: Dışişleri'nden AB'nin seyahat kısıtlaması kararına tepki - Haberler 10:05: "Ailesinde tiroid kanseri görülenler yakından takip edilmeli" - Haberler 10:05: Japonların yeni nesil hızlı treni raylarda - Haberler 09:19: Hamile kaldığı sevgilisi evli çıkınca ayrılmak istedi ancak şahıs tarafından tek odalı evde 6 ay alıkonuldu - Haberler 09:15: Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki 09:07: Maske takmadığı için ceza kesilen işçi, kıyafetini çıkarıp tepki gösterdi - Haberler 21:57: YÖK, İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili sıkça sorulan soruları yanıtladı