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Kick Boks'ta Büyükşehirli sporcular başarılarla yurda geri döndü

Antalya'da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonasına katılan Büyükşehir Kick Boks takımı sporcuları başarılarla yurda geri döndü.

20.01.2020 15:11 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:16Kick Boks'ta Büyükşehirli sporcular başarılarla yurda geri döndü
'da düzenlenen Açık Kick Boks Şampiyonasına katılan Büyükşehir Kick Boks takımı sporcuları başarılarla yurda geri döndü.

Büyükşehir Belediye Kulübü Kick Boks takımı 11-19 Ocak tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonasına katıldı. Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonaya 81 ilden gençler ve büyükler kategorisinde yaklaşık 2 bin sporcu katıldı. Şampiyonada büyükler kategorisinde Büyükşehirli sporculardan Fatih Erman ve Batuhan Bozatlı ikincilik elde ederken Ömer Faruk Avcı ise üçüncülük madalyası kazandı. Gençler kategorisinde ise Ayşe Kaplan gümüş madalya kazanarak kürsüye çıkma başarısı gösterdi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "11-19 Ocak tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonasında derece elde eden tüm sporcularımızı kutlar, başarılarının devamını dileriz" denildi. - SAKARYA

Sakarya, Türkiye, Antalya, Spor

Kaynak: İHA

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