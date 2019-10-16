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Kick Boks'ta Pazaryeri'ne iki madalya

Düzce'de gerçekleşen Kulüpler Ligi Kick Boks Şampiyonasında Pazaryerispor Kick Boks Kulübü sporcuları 2 madalya kazandı.

16.10.2019 12:20Kick Boks'ta Pazaryeri'ne iki madalya
Düzce'de gerçekleşen Kulüpler Ligi Kick Boks Şampiyonasında Pazaryerispor Kick Boks Kulübü sporcuları 2 madalya kazandı.

Pazaryerispor Kick Boks Kulübü sporcuları, Düzce'de düzenlenen Kulüpler Ligi Kick Boks Şampiyonasında yaptıkları müsabakalarda 1 altın, 1 bronz madalya kazarak ilçe halkını sevince boğdu. Pazaryerispor Kick Boks Kulübü ve Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi'nin toplamda 11 sporcusu ve kursiyerleri ile katıldığı müsabakalarda, Antrenör Fehmi Piliç yönetimindeki sporcuların karşılaşmaları centilmenlik içerisinde geçti. 21 ilden 39 kulüp ve 420 sporcunun katıldığı müsabakalarda 79 kilogram erkeklerde Mecit Turan birinci olup altın madalya alırken, 70 kilogramda kızlarda ise Ayşe Turan üçüncü olup bronz madalya kazandı. - BİLECİK

Pazaryeri, Düzce, Spor

Kaynak: İHA

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