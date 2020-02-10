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Kick boks takımından büyük başarı

Hatay'ı spor kenti yapma adına birbirinden nitelikli projelere imza atan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, hayata geçirdiği hizmetlerin meyvelerini toplamaya devam ediyor.

10.02.2020 15:26 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:27Kick boks takımından büyük başarı

Hatay Büyükşehir Belediyesi Kick Boks Takımı, Kick Boks Federasyonu tarafından 4-9 Şubat tarihleri arasında 'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 'Kick Boks Okullar Gençler Türkiye Birinciliği Şampiyonası'ndan başarı ile döndü.

72 ilden 728 sporcunun katılım gösterdiği şampiyonada; HBB sporcularından Mustafa Aksoy, Sedef Durmuş ile Ömer Kürdü kendi kategorilerinde Türkiye ikincisi olurken, Meltem Ulaş, Merve Ulaş, Abidin Deviren, Zehra Çağır, Kemal Kahraman, Asude Dağlı ve Funda Emine Taşar üçüncü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Şampiyonanın sonunda başarılı olan sporcuların HBB Kick Boks Takımı Antrenörlerinden Murat Akman ve Ali Nail Akman, spora ve sporcuya desteğini hiçbir zaman esirgemeyen HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'a teşekkürlerini iletti.


Lütfü Savaş, Antalya, Türkiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

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