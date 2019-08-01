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Kick boksçu Cesur Turgay'ın son videosuna tepki yağdı!

4 dünya ve 9 Türkiye şampiyonluğu bulunan Cesur Turgay'ın son videosu tepkilere neden oldu. Turgay, kendisine bir şeyler anlatmaya çalışan tır şoförünü önce aşağı indirdi, daha sonra yumruk atarak yere serdi. Cesur Turgay, gelen tepkiler sonrası YouTube hesabındaki tüm videoları kaldırdı.

01.08.2019 17:37
Kick boksçu Cesur Turgay'ın son videosuna tepki yağdı!

'Yüreğin Kadar' adlı televizyon programına katılarak ünlü olan Cesur Turgay'ın son icraatlari tepkilere neden oldu.

2016 yılında İzmir'in Torbalı ilçesinde trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada 8 kişiyi hastanelik ettiği iddia edilen Cesur Turgay'ın yeni görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Trafikte tartıştığı insanları araçlarından indirerek tekme tokat döven ve o anları kamera kaydına aldırarak, YouTube kanalında paylaşan Cesur Turgay'ın kendisi için herhangi bir tehdit oluşturmayan insanlara karşı kullandığı orantısız güç büyük tepki topladı.

TÜM VİDEOLARI SİLDİ

İnsanları dövüp video çektiren ve o anları internette paylaşan Cesur Turgay'ın son görüntüsünde yaşananlar, kan donduracak cinsten… Son paylaştığı videoda tartışmanın ardından kendisine bir şeyler anlatmaya çalışan tır şoförüne hiç beklemediği bir anda yumruk atarak yere düşüren Cesur Turgay, gelen tepkiler sonrası YouTube hesabındaki tüm videoları kaldırdı.

BUGÜNE KADAR HİÇBİR YASAL İŞLEM YAPILMADI

İşin trajik tarafı insanları dövüp, videolarını çektiren ve herkesin görebileceği şekilde sosyal medya hesabından paylaşan Cesur Turgay hakkında bugüne kadar hiçbir yasal işlem yapılmadı. Turgay, gelen tepkiler nedeniyle videoları sildi ancak hala elini koluna sallayarak aramızda dolaşıyor.

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Torbalı, İzmir, 3. Sayfa, Spor

YORUMLAR (12)
BOKSÖR: Bir manyağa denk gelirsin bir gün, sıkar bir tarafına görürsün dünyanın kaç bucak olsduğunu.
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OTUZBİR: bana denk gelse
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KARA: her pisliği başka bir pislik temizler sabretmek gerekir
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KAU: TERBİYE EDİLMESİ ŞART OLMUŞŞŞŞ
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POLAT ALEMDAR: Delikanlı adam ya hava atıyor bide youtube a koyuyor herkez görsün ben herkezi döverim. Merminin kaç para olduğundan haberi yok 1 tane sıkarlar 2. sini sıkmazlar öyle birine denk gelirsin.
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DENK GELMEZSİN İNŞ: 1 kurşun 4tl olm. denk gelme.
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ÖLENİN KABAHATİ: SONRA NİYE ÖLMÜŞ DEMEZKER ÖLDÜRMÜŞ DERLER.
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LACİVERT: adamsın yaa. . . . . . . . . . . . . .
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S.H: LİSANSI ELİNDEN ALINMALI
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KARA: bir baba yiğit elbet karşısına ALLAH ın izni ile
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