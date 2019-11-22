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Kick boksta federasyon tarihinin madalya rekoru

Kick boksta federasyon tarihinin madalya rekoruTolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, "Bu yıl uluslararası faaliyetlerde altın, gümüş, bronz olmak üzere 926 madalya aldık.

22.11.2019 12:21 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:25
Kick boksta federasyon tarihinin madalya rekoru
Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, "Bu yıl uluslararası faaliyetlerde altın, gümüş, bronz olmak üzere 926 madalya aldık. Federasyon tarihimizde şu anda en yüksek madalya sayısını almış olduk" dedi.
'da 26-30 Kasım'da Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası düzenlenecek. Şampiyona hazırlıklarını Antalya Salonu'nda gerçekleştiren Kick Boks Milli Takımı'nın kampını Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı ziyaret ederek, sporculara başarı diledi. Dünya Şampiyonası'na 70 ülkeden 1000 civarında sporcu katılacağını aktaran Kayıcı, Türkiye'nin 49 sporcuyla madalya mücadelesi vereceğini belirtti.
DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA HEDEF 20 MADALYA
Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun hedeflerini anlatan Salim Kayıcı, "Şampiyonada sporcuların yanı sıra antrenörlerle 90 kişilik kafileyle yer alıyoruz. Başarılı şampiyona geçirmeyi diliyoruz. Altın, gümüş, bronz ayırmadan en az 20 madalya almayı hedefliyoruz. Bu şampiyona bizim için önemli. Gelecek yılın hazırlığını yapıyoruz. Gelecek yıl ekim ayında Antalya'da Avrupa Şampiyonası düzenleyeceğiz. Dünya oyunlarına katılacak milli sporcularımız seçilecek" diye konuştu.
BU YIL 926 MADALYA
Türkiye Kick Boks Federasyonu olarak kazanılan madalya sayısını ve başarıları artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Kayıcı, tüm branşlar arasında geçen yıl lisanslı sporcu sayısı bakımından ilk sırada yer aldıklarını anlattı. Geçen yıl uluslararası organizasyonlarda kazanılan madalya sayısı ile tüm branşlar arasında 5'inci sırada bulunduklarına değinen Kayıcı, "Bu yılı ve şampiyonaları tamamlamadan geçen yılın kazanılan madalya sayısını aştık. Bu yıl uluslararası faaliyetlerde altın, gümüş, bronz olmak üzere 926 madalya aldık. Federasyon tarihimizde şu anda en yüksek madalya sayısını almış olduk. Bu sayıyı daha da artıracağız" dedi.
Kick boksta federasyon tarihinin madalya rekoru

Antalya, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA


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