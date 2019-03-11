Kick Boksta Türkiye İkincisi Oldular

Kaynak: İHA

Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi kick boks sporcuları Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen Türkiye Okul Sporları Kick Boks Gençler turnuvasında 3 ikincilik kazandılar.55 ilden 600 sporcunun katıldığı turnuvada, Bilecik'i temsil eden Pazaryerili sporculardan Ali Piliç, Ayşe Turan ve İsmail Tansel US gruplarında Türkiye 2. si oldular. Pazaryerili sporcuların kazandığı Türkiye ikinciliği, Bilecik ve Pazaryeri'nde sevinçle karşılandı. Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezinin açtığı kick boks kursunda, antrenör Fehmi Piliç yönetiminde çalışmalarına devam eden Ali Piliç, Mecit Turan, Ayşe Turan, Şenol Emir, İsmail Tansel Us, Bozkurt Ömer Çelik ve Neslihan Kınık yarışmaya katıldılar.Kick boksta Bilecik'in adını üst seviyelere taşıyacaklarını belirten antrenör Fehmi Piliç, derece alan sporcularını kutlayıp, "Yarışmaya gitmemize destek veren Pazaryeri Kaymakamlığına, Belediye Başkanlığına ve Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK