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Kicker, Galatasaray'ın Marcelo Sarrachi'yi kiraladığını duyurdu

Galatasaray ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-Kırmızılılar, Leipzig'de forma giyen sol bek oyuncusu Marcelo Sarrachi'yi kiraladı. Alman basını, dün gece yarısı Sarrachi'nin transferini duyurdu.

30.12.2019 11:07 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:17

'ın sol bek mevkisi için gündemindeki 1 numaralı isim olan Sarrachi'de mutlu sona ulaştığı belirtildi.

Kicker'de yer alan haberde, Sarrachi'nin 1,5 yıllık kiralık sözleşme ile 2. yarıdan itibaren sarı kırmızılı formayı giyeceği duyuruldu. 21 yaşındaki oyuncu için yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunun olmadığı kaydedildi.

SADECE MAAŞI KARŞILANACAK

Galatasaray, RB 'in Temmuz 2018'de 12 milyon Euro'ya River Plate'ten satın aldığı genç futbolcu için Alman kulübüne herhangi bir ücret ödemeyecek ve yapılan anlaşma gereği sadece oyuncunun maaşını karşılayacak.

Geçen sezon 20 resmi maçta oynayıp 1 asist yapan, genç futbolcu bu sezon 7 karşılaşmada forma şansı buldu ve 1 gol kaydetti. Saracchi'nin transferinin ardından 2.5 sezondur Galatasaray forması giyen Yuto Nagatomo'ya veda edilecek. Leipzig'de beklediği şansı bulamayan Saracchi, Galatasaray'da yeniden çıkış yakalamaya çalışacak.

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Kicker, Galatasaray'ın Marcelo Sarrachi'yi kiraladığını duyurdu

Galatasaray, Leipzig, Spor


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TEVFİK: onun maşını bize verinde beş tane futbolcu yetiştirelim
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EDO: demi kayseri başkanı ğibi fazladan para talep edin sonra
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MERZİFONLUKARAMUSTAFAPAŞA: galatasarayımıza hayırlı olsun ikinci yarıda esip gürleyecek takım aslan olacak
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VATANDAŞ: PİYASADA OYUNCU BIRAKMADINIZ CİNCONLAR :)
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