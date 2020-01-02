Kıdem tazminatı 2020'de ne olacak? Kıdem tazminatı nedir, nasıl alınır? Kıdem tazminatı hesaplama

2020 kıdem tazminatı tavan miktarı 6 bin 698 lira 86 kuruş olacak. Agari ücret üzerinden verilen kıdem tazminatı 2020 Ocak ayı asgari ücret zamları nedeniyle artış gördü. 2019 yılında 6 bin 379 lira 86 kuruş kıdem tazminatı alınıyordu, yeni yılda yüzde 15 artış ile verilecek. Kıdem tazminatı kimler alabilir?

KIDEM TAZMİNATI 2020 ORANLARI

2019'da 6 bin 379 lira 86 kuruş olan kıdem tazminatı, brüt asgari ücretten hesaplandığı için asgari ücrete yapıla zam ile birlikte artarak taban 2.943 liraya yükselecek. Bu tutara memurlara yapılacak yüzde 4 Ocak zammı ve enflasyon farkı da eklenecek. Sadece zam eklendiği taktirde kıdem tazminatı tavanı 6 bin 635 lirayı bulacak. Yüzde 11-12 arasında beklenen yıl sonu enflasyonuna göre bu artış yüzde 5 değerini görecek. Bu durumda kıdem tazminatı tavanı 6 bin 698 lira 86 kuruşa denk gelecek. Çalışılan yılla son brüt ücretin çarpılması sonucu bulunan kıdem tazminatı, 2020'de yeni ücret üzerinden hesaplanacak.

Sadece çalışana değil, stajerler de yeni yılda daha fazla kazanacak. 2019'da en az 548.70 lira alan öğrenciler, 2020 yılında 631.19 lira alabilecekler.

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Devlet'in çalışanı korumak amacıyla işçiye sunduğu bir haktır. Kıdem tazminatı çalışanın çeşitli nedenler nedeniylr işinden ayrılırken, çalışmış olduğu yıllar için işveren tarafından tek seferde ödenen tazminattır. Kıdem tazminatı SSK'lı çalışan işçilere tanınmış bir haktır.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA

İşçinin çalıştığı her yıl için 30 günlük brüt ücret karşılığında hesaplanır. Kıdem tazminatı hesaplanırken brüt maaşa düzenli ve nakit olarak yapılan tüm ödemeler eklenir. Kıdem tazminatında Devlet tarafından belirlenen tavan oranı vardır ve bu her sene için değişir. Bir yıldan artan tüm günler de hesaba dahil edilir. Bu tavanın üzerindeki maaşlar kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmaz, altında geçerli olur.

KIDEM TAZMİNATI NASIL ALINIR?

Çalışanlara verilen kıdem tazminatı hakkını kullanabilmek için aşağıdaki şartları bulunduruyor olmak gerekiyor:

*Bir işyerinde kesintisiz en az bir yıl çalışmış olmak,

*Çalışan işinden kendi isteği ile ayrılırsa kıdem tazminatı alamaz. Kıdem tazminatına hak kazanmak için işçinin, işveren tarafından işten çıkarılması gerekir,

*İşçinin işten çıkarılırken, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranmamış olması gerekir. İşçi, işyeri kurallarına aykırı nedenlerden dolayı işten çıkarılırsa kıdem tazminatı hakkını kaybeder.

*İş yasasına göre sağlık sorunu gibi haklı bir nedene dayanarak, işten ayrılma zorunluluğu oluşmuşsa,

*Erkek çalışanların askerlik nedeni ile işten ayrılma durumunda tazminat alınır.

*Kadın çalışanlar ise çalışırken evlenirse, evlendikten sonraki bir yıl içinde kendi isteği ile işten ayrılabilir ve tazminat hakkı kazanabilirler.

*Emeklilik şartını yerine getirmiş çalışanlar da kıdem tazminatı alabilir.