KİDOSK 10.Yıl İftar yemeği düzenledi

KİDOSK 10.GELENEKSEL İFTAR PROGRAMINI DÜZENLEDİ

Kartepe Pazarçayır Köyünde bulunan Muhteşem doğası ve manzarası ile ön plana çıkan İzcilik ve doğa sporları merkezinde düzenlenen 400 davetlinin katıldığı iftar programına ilimizde bulunan izcilik kulüplerinin temsilcileri,izci liderleri, izci velileri ve Pazarçayır köyü sakinleri katıldı.

İFTAR ÖNCESİ VE SONRASI ETKİNLİKLER YAPILDI.

İftar öncesi misafirlere Okçuluk, Uçurtma, sanat atölyesi gibi etkinlikler ve yarışmalar düzenlendi.. Kamp ateşi başında çay ve mısır ikram edilen misafirler unutulmaz bir akşam yaşadılar.. Katılımcılar hatıra defterine duygu ve düşüncelerini yazdılar.

10. GELENEKSEL İFTAR

10.Geleneksel Ahde Vefa İftar Pogramına ev sahipliği yapan, Kartepe İzcilik Gençlik ve Doğa Sporları KulübüBaşkanı Ahmet Özyılmaz'' 10 yıldır düzenlediğimiz iftar programında bugüne kadar emek vermiş yol arkadaşlarımızla birlikte olmanın heyecan verici olduğunu, izci kampında geçtiğimiz yıl yaklaşık 5 bin izcinin eğitim aldığını, güzel anılar biriktirerek geleceği ve gençliğe yeni bir yol inşa etmeye devam edeceklerini '' belirterek tüm katılımcılara teşekkür etti

Kaynak: Bültenler