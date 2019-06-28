28.06.2019 10:43
Haberler » Güncel » Haber

KidZania'da kesintisiz eğlence dönemi başladı

KidZania

KidZania, okulların kapanmasıyla tatil heyecanı yaşayan çocukları, yaz boyunca kesintisiz eğlenceye davet ediyor.

KidZania, okulların kapanmasıyla tatil heyecanı yaşayan çocukları, yaz boyunca kesintisiz eğlenceye davet ediyor.

KidZania İstanbul açıklamasına göre, "Yaz Arkadaşım" konseptini hayata geçiren KidZania'da, ebeveynler, parka giriş yapmaları gerekmeden, 5-14 yaş arasındaki çocuklarını KidZitter'lara, yani "oyun abla ve abilerine" güvenle teslim edebiliyor.

Yaz dönemi boyunca KidZitter'lar ve Yaz Arkadaşları, sabah kahvaltı ile başlayan KidZania gününde, öğle yemeği ve beş çayıyla güzel bir gün geçirme şansı yakalıyor. Çocuklar farklı meslekleri deneyimlerken aileleri ise çocuklarına eşlik eden KidZitter'lar sayesinde kendilerine daha fazla zaman ayırabiliyor.

Ayrıca KidZania İstanbul, çocuklara kesintisiz eğlence sunarak yaz tatili boyunca pazartesi günleri de açık olacak.

Haftanın her gün 10.00 - 19.00 saatleri arasında hizmet vererek eğlencenin yanı sıra 100'den fazla mesleği deneyimleyebilme imkanı sunan KidZania'da Yaz Arkadaşım konseptine katılım ücreti ise günlük 250 lira olarak belirlendi.
Kaynak: AA
Sabah , İstanbul , Güncel

Son Dakika Haberleri
12:15 Sakarya'da kablo hırsızlığı
12:15 Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü
12:14 Heyelanlı mahallede yamaçtaki evler askıda kaldı
12:13 Son Dakika! ABD İstanbul Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un tutukluluk haline devam kararı
12:12 Çekirgeler çiftçinin korkulu rüyası oldu
12:12 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu
12:12 Tuna Nehri'nde yolcu gemisinin batması