KidZania İstanbul: "Etkinliklerimize ara veriyoruz"
İstanbul'da hizmet veren KidZania, koronavirüs önlemleri çerçevesinde 14 Mart-31 Mart tarihleri arasında ziyaretçi kabul edilmeyeceğini duyurdu.
13.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:46
İstanbul 'da hizmet veren KidZania, koronavirüs önlemleri çerçevesinde 14 Mart-31 Mart tarihleri arasında ziyaretçi kabul edilmeyeceğini duyurdu.
Çocukların sanatsal, fiziksel ve sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik hizmet veren KidZania, koronovirüs tedbirleri kapsamında 14 Mart - 31 Mart 2020 tarihleri arasında etkinliklere ara verildiğini açıkladı. yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Koronavirüs (Covid-19) ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın ilk günden beri paylaştığı tüm bilgileri yakından takip ediyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak kararı olan eğitim ve öğretime ara verilmesi kararını destekliyoruz.
Ziyaretçilerimizin sağlığı ve güvenliği bizim için birincil önceliktir. KidZania İstanbul olarak 14 Mart - 31 Mart 2020 tarihleri arasında eğlenerek öğrenme deneyimine ara veriyoruz. Sağlık Bakanlığı onaylı hijyen uygulamalarımızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da düzenli olarak yapmaya devam edeceğiz.
Ziyaretçilerimizi 31 Mart tarihinde şehrimizde yeniden ağırlamaktan mutluluk duyacağız." - İSTANBUL
Çocukların sanatsal, fiziksel ve sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik hizmet veren KidZania, koronovirüs tedbirleri kapsamında 14 Mart - 31 Mart 2020 tarihleri arasında etkinliklere ara verildiğini açıkladı. yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Koronavirüs (Covid-19) ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın ilk günden beri paylaştığı tüm bilgileri yakından takip ediyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak kararı olan eğitim ve öğretime ara verilmesi kararını destekliyoruz.
Ziyaretçilerimizin sağlığı ve güvenliği bizim için birincil önceliktir. KidZania İstanbul olarak 14 Mart - 31 Mart 2020 tarihleri arasında eğlenerek öğrenme deneyimine ara veriyoruz. Sağlık Bakanlığı onaylı hijyen uygulamalarımızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da düzenli olarak yapmaya devam edeceğiz.
Ziyaretçilerimizi 31 Mart tarihinde şehrimizde yeniden ağırlamaktan mutluluk duyacağız." - İSTANBUL
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA
Etiketler : Koronavirüs, İstanbul, 14 Mart, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Ekonomi
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Ekonomi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Ekonomi
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Ekonomi
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
Ekonomi
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
Ekonomi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi