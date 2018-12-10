Kidzmondo'da Yeni Yıl Eğlenceleri Başlıyor

10 Aralık 2018 Pazartesi 11:47



10 Aralık 2018 Pazartesi 11:47

ÇOCUKLARIN şehri KidzMondo'da yeni yıl etkinlikleri 15 Aralık'ta başlayacak.Trump Alışveriş Merkezi'nde yer alan Türkiye'nin ilk çocuk şehri KidzMondo, yeni yıl etkinlikleri için gün sayıyor. KidzMondo'da 15-30 Aralık tarihleri arasında yeni yıl dansları, yaratıcılık atölyeleri, yüz boyama etkinlikleri, yeni yıl defilesi ve pek çok sürpriz aktivite çocukları bekliyor olacak.KidzMondo'ya gelen küçük ziyaretçiler KidzParty'e de katılma şansını yakalayabilecek. Ayrıca seçtikleri meslek birimlerinde de yılbaşı konseptli aktivitelere katılabilecek.Çocuklar 40'tan fazla mesleği deneyimleyebildiği KidzMondo, pazartesi hariç haftanın her günü açık. - İstanbul