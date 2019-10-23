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- Kiev'de El Bombası Patladı: 2 Ölü

- Kiev'de el bombası patladı: 2 ölüKİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de el bombasının patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

23.10.2019 22:35
- Kiev'de el bombası patladı: 2 ölü
KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de el bombasının patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Kiev'in merkezi caddelerinden Puşkinskaya'da meydana gelen olayda 2 kişi hayatını kaybetti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, akşam saatlerinde Puşkinskaya 34 numarada yaşanan patlamada 1 kişi de yaralandı. Prorok Bar isimli mekanın önünde yaşanan patlamanın, el bombasının infilak etmesi sonucu meydana geldiği bildirildi.
Basına yansıyan haberlere göre, Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalardan dönen kişinin elindeki el bombasının patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
- Kiev'de El Bombası Patladı: 2 Ölü

Ukrayna, Kiev, Güncel

Kaynak: İHA

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