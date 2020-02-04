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Kiev'de kadına yönelik şiddet artıyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ocak ayında kadına yönelik şiddet şikayetlerinin sayısının 3 bin 395 olduğu açıklandı.

04.02.2020 15:05 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:10Kiev'de kadına yönelik şiddet artıyor
'nın başkenti 'de Ocak ayında kadına yönelik şiddet şikayetlerinin sayısının 3 bin 395 olduğu açıklandı.

Kiev Belediye Başkan Yardımcısı Marina Honda düzenlediği basın toplantısında, kadına yönelik şiddete ilişkin Ocak ayında yapılan şikayetlerin sayısının 3 bini geçtiğini açıkladı. Honda, "Polis birimleri ve belediyenin yetkili makamlarınca teyit edilen verilere göre, Ocak ayında kadına yönelik şiddete ilişkin alınan şikayet sayısı 3 bin 395" dedi. Verilere göre en fazla şikayetin geldiği bölge Darnitskiy olurken, Peçerskiy bölgesi ise en az şikayetin geldiği bölge oldu. Gelen şikayetler arasında çocuğa yönelik 36, erkeğe yönelik ise 15 şiddet şikayetinin bulunduğu belirtildi.

Öte yandan Ukrayna Hükümeti, 'İstanbul Sözleşmesi' olarak bilinen Kadına Yönelik ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin ülkede uygulanacağını açıklamıştı. - KİEV

Ukrayna, Kiev, Güncel

Kaynak: İHA

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