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Kiev'de korkutan yangın

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gece saatlerinde çıkan yangın nedeniyle müstakil bir ev tamamen kül oldu.

30.03.2020 14:05 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:10
Kiev'de korkutan yangın
Ukrayna 'nın başkenti Kiev 'de gece saatlerinde çıkan yangın nedeniyle müstakil bir ev tamamen kül oldu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, müstakil bir evde yangın çıktı. Kvitki-Osnovyanenko Caddesindeki korkutan yangında, ev tamamen kül oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın güçlükle kontrol altına alınabildi. - KİEV

Kaynak: İHA

Etiketler: Ukrayna, Kiev, 3. Sayfa
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