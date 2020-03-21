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Kiev'de toplu taşıma hizmetleri durduruluyor

Kiev Belediye Başkanı Vitaly Klitçko, Kiev'deki tüm toplu taşıma hizmetlerinin durdurulacağını açıkladı.

21.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:44
Kiev'de toplu taşıma hizmetleri durduruluyor
Kiev Belediye Başkanı Vitaly Klitçko, Kiev'deki tüm toplu taşıma hizmetlerinin durdurulacağını açıkladı.

Ukrayna 'nın başkenti Kiev'de Korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma hizmetlerinin 23 Mart'tan itibaren durdurulacağı açıklandı. Kiev Belediye Başkanı Vitaly Klitçko'nun açıkladığı söz konusu yasak, sağlık çalışanları, eczane çalışanları, kolluk kuvvetleri, stratejik kurumların çalışanları ve market çalışanlarını kapsamıyor. Taşıtların çalışma rejimlerinin gün içinde belirleneceğini bildiren Klitçko, bu araçları kullanan kişilere özel izin verileceğini kaydetti. Kltiçko açıklamalarında, halka iki hafta boyunca evlerinde kalmaları gerektiğinin altını çizerek, kararların halk sağlığı ve güvenliği için alındığını söyledi.

'Evde kalın demek evde kalın demektir'

Belediye Başkanı sözlerine, "Evde kalın demek, evde kalın demektir. Parka mangala gitmek, çocukları alıp oyun alanlarına gitmek, arkadaşlarınızla dolaşmak demek değildir. Sağlığınız sizin elinizde. Korona virüsün sizi korkutmak için hikaye olduğunu düşünüyorsanız, acı bir trajedinin yaşandığı İtalya'da çekilen hastaların videolarını izleyin" dedi.

Kliçtko, kararın özel araçları kapsamadığını ifade etti. İçişleri Bakanı Arsen Avakov da bir süre önce facebook hesabı üzerinden toplu taşımanın durdurulacağını söylemiş, ülke genelindeki karantina önlemlerinin sertleştirilmesi gerektiğini belirtmişti.

İçişleri Bakanı Avakov, bugün yaptığı açıklamada ülke genelindeki korona virüs tedbirlerinin sertleştirilmesi için ısrar edeceğini bildirdi. Facebook üzerinden açıklamalarda bulunan Avakov şunları belirtti:

"Ülkede zaten kısıtlayıcı önlemler alındı. Önümüzdeki günlerde çok daha sert tedbirler gelecek. Bu bir ihtiyaç. Bu yapılmalıdır. Ülke genelinde tam karantina, benim pozisyonum bu. Herkese bu konuda ısrar edeceğim. Şu anda, ülkede sadece kritik olarak gerekli ticari kuruluşlar çalışmalıdır. Geri kalanlar kapatılmalı ve insanlar evde karantinaya alınmalıdır. Hayatta kaldığımız zaman kayıpları ve tazminatları düşüneceğiz". - KİEV
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Kaynak: İHA

Etiketler : 23 Mart, Ukrayna, Kiev, Güncel

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