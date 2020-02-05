Kiev'deki ilk Türk elçiliği binasına hatıra plaketi

Türkiye 'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere ve Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal, Ukrayna 'daki ilk Türk diplomatik temsilciliğinin bulunduğu binanın duvarına yerleştirilen hatıra plaketinin açılışını yaptı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde açılan ilk Türk elçiliğinin yer aldığı ve bugün Premier Palace Oteli'nin bulunduğu binanın duvarına asılan hatıra plaketi, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal ve Kiev Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ender Korkmaz'ın katılımıyla açıldı.

Ukrayna'daki ilk Türk Sefiri Ahmet Muhtar Bey, Eylül 1918 - Şubat 1919 döneminde Kiev'de görev yapmıştı.

'TÜRKİYE-UKRAYNA İLİŞKİLERİ ÇOK KÖKLÜ VE DERİN'

Açılış sonrası açıklamalarda bulunan Büyükelçi Güldere, Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin giderek geliştiğine dikkat çekerek, "Ama tabii ilişkiler belli bir temelin üzerinde ilerliyor. Biz Ukrayna ile 1991'de tanışmadık. Bizim köklerimiz daha eski, daha derin" dedi.

'Türkiye ile Ukrayna'nın tarihsel ilişkilerine değinen Güldere, "I. Dünya Savaşı'ndan hemen önce kurulan Ukrayna Halk Cumhuriyeti adı altında bir ülke var. Osmanlı İmparatorluğu ile karşılıklı olarak birbirini tanımış bir ülke. Bu dönemde Ukrayna Halk Cumhuriyeti'nin İstanbul'da açtığı bir temsilcilik bulunuyor. 1,5 yıl kadar önce eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, İstanbul'da Ukrayna Halk Cumhuriyeti'nin çalıştığı binada bir plaketi açmıştı. Biz de bugün Sayın Devlet Arşivleri Başkanımızla birlikte, Osmanlı İmparatorluğu'nun, Ukrayna Halk Cumhuriyeti nezdinde temsilcilik açtığı binanın duvarına çakılan plaketin açılışını yaptık" diye konuştu.

TÜRKİYE İLE UKRAYNA ARŞİVLERİ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti vesilesiyle Kiev'de bulunduğunu söyleyen Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal ise, "İki ülke devlet arşivleri arasında önemli çalışmalara, görüşmelere imza attık. Türkiye ile Ukrayna arşivler arası iş birliği anlaşması imzaladı. Başta Sayın Büyükelçimiz olmak üzere emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Plaket açılışına katımak da bizim için bir onur oldu" dedi.

Türkiye ile Ukrayna devlet arşivleri arasında son dönemde önemli görüşmeler yapıldığını belirten Ünal, "Büyükelçiliğimizin de büyük gayretleri ve destekleriyle şu an anlaşmayı imzalamış bulunuyoruz. İki ülkenin gelecekte belge teattisi, belgelerin dijital ortamda değişimi, karşılıklı uzman ziyaretleri konularında neler yapılabileceği ertaflıca ele alındı. Bu vesileyle, Ahmet Muhtar Bey'in ilk Büyükelçi olarak, Osmanlı Devleti'nin Ukrayna'yı tanıması adına burada faaliyet gösterdiği binada plaket açılışında da bulunmuş olduk" ifadelerinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ukrayna'daki ilk Türk elçisinin görev yaptığı bina (Bugünkü Premier Palace Oteli)

-Plaket açılış töreni

-Büyükelçi Güldere ile röportaj

-Uğur Ünal ile röportaj