Haberler » Güncel » Haber

Kiev'deki saldırgan, polis iha'sını düşürmüş

Kiev'de üzerine arabasıyla çıktığı köprüyü bomba ile havaya uçurma tehdidi yapan eski asker Aleksey Belko'nun, polis İHA'sını silahla vurduğu görüntüler yayınlandı.

20.09.2019 21:27Kiev'deki saldırgan, polis iha'sını düşürmüş
Kiev'de üzerine arabasıyla çıktığı köprüyü bomba ile havaya uçurma tehdidi yapan eski asker Aleksey Belko'nun, polis İHA'sını silahla vurduğu görüntüler yayınlandı.

Başkent Kiev'de Metro köprüsünü havaya uçurmakla tehdit eden eski asker Aleksey Belko, kendisine düzenlenen operasyon sırasında kullanılan insansız hava aracını silahla düşürdü. O anlar, Ukrayna İçişleri Bakanlığı İletişim Birimi tarafından yayınlandı. Görüntülerde, Belko'nun kendisini görüntüleyen İHA'ya defalarca ateş ettiği ve sonrasında İHA'nın nehre düştüğü görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------------------------
-Aleksey Belko'nun İHA'ya ateş etmesi
-İHA'nın nehre düşmesi
-Aleksey Belko'nun fotoğrafı



Polis, Kiev, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:57 Geri manevra yapan minibüsün altında kalan yaşlı adam öldü; o anlar kamerada
21:53 Kaçak akaryakıt satan markete operasyon: 1 gözaltı
21:52 Dha yurt bülteni-22
21:52 Tır devrildi Anadolu Otoyolu trafiğe kapandı
21:52 Arı zehri alternatif gelir kapısı olacak
21:51 Arnavutköy'de dehşet: anne, baba ve iki kardeşini öldürdü
21:50 Arnavutköy'de dehşet: anne, baba ve iki kardeşini öldürdü