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Kiev'deki saldırgan, polis iha'sını düşürmüş

Kiev'deki saldırgan, polis İHA'sını düşürmüşUkrayna, (DHA)- Kiev'de üzerine arabasıyla çıktığı köprüyü bomba ile havaya uçurma tehdidi yapan eski asker Aleksey Belko'nun, polis İHA'sını silahla vurduğu görüntüler yayınlandı.

20.09.2019 21:33
Kiev'deki saldırgan, polis İHA'sını düşürmüş
Ukrayna, (DHA)- Kiev'de üzerine arabasıyla çıktığı köprüyü bomba ile havaya uçurma tehdidi yapan eski asker Aleksey Belko'nun, polis İHA'sını silahla vurduğu görüntüler yayınlandı.
Başkent Kiev'de Metro köprüsünü havaya uçurmakla tehdit eden eski asker Aleksey Belko, kendisine düzenlenen operasyon sırasında kullanılan insansız hava aracını silahla düşürdü. O anlar, Ukrayna İçişleri Bakanlığı İletişim Birimi tarafından yayınlandı. Görüntülerde, Belko'nun kendisini görüntüleyen İHA'ya defalarca ateş ettiği ve sonrasında İHA'nın nehre düştüğü görüldü.
Kiev'deki saldırgan, polis iha'sını düşürmüş

Polis, Kiev, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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