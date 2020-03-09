Kiev Igor Sikorsky Havalimanı'nın 2020'deki yolcu hacmi düştü
Kiev'deki en büyük ikinci havalimanı olan Uluslararası Kiev Igor Sikorsky Havalimanı yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, 2020 yılının ilk iki ayında havalimanının yolcu hacminde düşüş meydana geldi.
09.03.2020 12:03 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:03
Kiev 'deki en büyük ikinci havalimanı olan Uluslararası Kiev Igor Sikorsky Havalimanı yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, 2020 yılının ilk iki ayında havalimanının yolcu hacminde düşüş meydana geldi.
Uluslararası Kiev İgor Sikorsky Havalimanı yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Igor Sikorsky Havalimanı'nın Ocak - Şubat ayları arasında servis verdiği yolcu sayısı, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 17.4 düşerek 338 bine gerilerken, söz konusu dönemde 334 bin dış hat ve 3 bin 900 iç hat yolcusuna servis verildiği bildirildi. Havalimanında Ocak - Şubat aylarında gerçekleştirilen sefer sayısı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 15,3 düşerek 3 bin 600'e geriledi.
2020 yılının ilk 2 aylık döneminde en popüler istikametler ise; dış hatlarda Minsk (Belarus), Varşova (Polonya),Viyana (Avusturya), Berlin ( Almanya ), Memmingen (Almanya), Tallinn (Estonya), Frankfurt (Almanya) olurken, iç hatlarda Zaporoje ve Odessa kentleri olarak belirlendi. - KİEV
Uluslararası Kiev İgor Sikorsky Havalimanı yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Igor Sikorsky Havalimanı'nın Ocak - Şubat ayları arasında servis verdiği yolcu sayısı, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 17.4 düşerek 338 bine gerilerken, söz konusu dönemde 334 bin dış hat ve 3 bin 900 iç hat yolcusuna servis verildiği bildirildi. Havalimanında Ocak - Şubat aylarında gerçekleştirilen sefer sayısı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 15,3 düşerek 3 bin 600'e geriledi.
2020 yılının ilk 2 aylık döneminde en popüler istikametler ise; dış hatlarda Minsk (Belarus), Varşova (Polonya),Viyana (Avusturya), Berlin ( Almanya ), Memmingen (Almanya), Tallinn (Estonya), Frankfurt (Almanya) olurken, iç hatlarda Zaporoje ve Odessa kentleri olarak belirlendi. - KİEV
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Kiev Igor Sikorsky Havalimanı'nın 2020'deki yolcu hacmi düştü
Etiketler : Sikorsky Blackhawk, Almanya, Kiev, Güncel
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